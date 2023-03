The Gunns contestan a FTR tras AEW Revolution 2023

The Gunns retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Revolution 2023 pero luego fueron atacados por FTR. Los dueños del título en 2020 venían dejando en el aire su futuro en la compañía en las últimas semanas pero finalmente volvieron para recuperar los cinturones. Todavía no se sabe cuando tendrán la oportunidad de hacerlo pero es de suponer que será en alguno de los próximos Dynamite. Recordemos que muchos fans siempre han querido más de Cash Wheeler y Dax Harwood con esta corona, en especial cuando brillaron tanto como Campeones Mundiales de Parejas AAA, Campeones Mundiales de Parejas ROH y Campeones de Parejas IWGP en 2022 y 2023

Mientras tanto, después de lo sucedido en el evento pay-per-view, Harwood hizo la siguiente publicación:

“Dos meses fuera. Dos minutos dentro“.

Y tanto él como Wheeler recibieron esta respuesta de los Gunn:

we are the top of this tag division and FTR wants to interrupt our big night?! we buried your legacy and we will do it again…top gunns out pic.twitter.com/MpYgPa93Zm

— colten gunn (@coltengunn) March 6, 2023