Mike Bailey explica su incidente con un fan en GCW

Mike Bailey luchó recientemente con Nick Gage en el evento GCW Middle Of The Night. Durante el combate, un fan le dio una patada en el trasero, como vemos en el siguiente video, que, obviamente, molestó al joven luchador. Afortunadamente, él sí supo mantenerse en su sitio y la cosa no fue a más. Aún así, estuvo hablando de lo ocurrido en Twitch.

This is the video. I asked permission to post this. https://t.co/av19es7xyn pic.twitter.com/6FbsS7forj — Anissa Barr (@AnissaBarrr) February 20, 2023

> El incidente de Mike Bailey con un fan

“Estoy agachado porque estoy esperando a que Nick Gage se gire y me mire mientras sostiene su puerta, así puedo saltar y patear su puerta. Estoy a 20 pies de Gage. El piso está empapado en cerveza y tengo para hacer una patada en salto corriendo. Él simplemente me da un golpe en el trasero y yo estoy como, ‘¿qué diablos es eso? ¿Qué demonios acaba de pasar?’. La patada de Orange Cassidy, esencialmente. Está j*dido, no hagas esto. Con una camiseta de Los Simpson, que acabo de notar. Si hubiera visto eso, habría dicho: ‘esto está bien. Representa a Homero” [dijo Bailey con una sonrisa].

“Él me empuja, me doy la vuelta. Este es el momento en el que tengo que tomar una decisión. Lo ves retroceder, sus amigos lo sostienen, rápidamente ves que Adam [el árbitro] se interpone en el camino. Él tiene un trabajo que es arbitrar el combate. Creo firmemente en esto, nunca golpees a nadie a menos que, hablando como luchador, estés listo para que te devuelva el golpe. Nunca golpearé a nadie. Dos razones para golpear a alguien, necesitas protegerte y es por autodefensa. Dos, la persona es un problema real para la sociedad, por ejemplo, un nazi. Ser un nazi es una buena razón para golpear a alguien. ¿Estoy en peligro? Esto es lo que estoy evaluando. Él me empuja y retrocede rápidamente, tienes muchachos (interponiéndose), puedo decir que está j*dido y borracho. No es un peligro para mí. Es solo un idiota borracho en el espectáculo. No tengo nada que ganar golpeando a este tipo.

¿Qué sucede si empiezo a golpearlo? El combate cambia, se detiene, se j*de. Mi trabajo es luchar, no inflar mi ego golpeando a alguien que está claramente intoxicado y tiene muy poca experiencia en peleas a juzgar por esa patada“.

¿Qué te parecen las palabras de Mike Bailey?