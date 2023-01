Mike Mansury era Vice Presidente de la Producción Global de Televisión de la WWE y ahora es co-Productor Ejecutivo de AEW. No hace mucho, Ric Flair hablaba de él cuando aclaraba que Kevin Dunn no se irá de la compañía McMahon: “No sabía eso, guau. Esa es una gran contratación para Tony (Khan). Me alegra escucharlo. Esto es lo que pasó con Mike, iba a reemplazar a Kevin Dunn, pero la gente no entiende, Kevin no se va a ir a ninguna parte. (…) Mike es genial, me alegro por él, es una gran contratación para Tony. Felicidades”. Y también recientemente el mismo Mansury estuvo hablando de la idea detrás de Talking Smack.

► Tony Khan habla de Mike Mansury

Quien habla ahora, en una reciente entrevista en In The Kliq, es Tony Khan. El presidente de All Elite Wrestling comparte primero sus pensamientos sobre Mansury:

“Mike llega con mucha experiencia en producción de televisión. Ahora, gran parte de ese set y esos elementos ya se habían diseñado, pero en cuanto a la integración del nuevo set, Mike ha sido esencial”.

Y luego habla de su trabajo supervisando la producción de su empresa:

“Mike nos ayudará a realizar una producción de primera clase cada semana. Mike tiene mucha experiencia trabajando con los mejores luchadores y, francamente, creo que Mike probablemente tenga más perspicacia y experiencia en diferentes facetas de la producción que cualquier otra persona que podrías haber esperado traer”.

