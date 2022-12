Ric Flair: «Kevin Dunn no va a irse de la WWE»

«La única forma en la que vamos a hacer eso es con un equipo. Eso lo vamos a lograr trabajando en equipo con Steph, trabajando en equipo con Nick Khan, trabajando en equipo con Kevin Dunn. Y con todos los demás que están aquí. Vamos a lograr ese objetivo con todo este gran talento. Tenemos el elenco de luchadores más trabajadores del mundo».

Durante el mes de agosto, Triple H pronunció estas palabras aclarando que Kevin Dunn, longevo colaborador de Vince McMahon, iba a seguir en la WWE con el nuevo régimen. En septiembre, el rumor de que abandonaría la compañía fue desmentido. Ahora la conversación es seguida por Ric Flair en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man.

► «Kevin Dunn no se irá pronto de la WWE»

“No sabía eso, guau. Esa es una gran contratación para Tony (Khan). Me alegra escucharlo. Esto es lo que pasó con Mike, iba a reemplazar a Kevin Dunn, pero la gente no entiende, Kevin no se va a ir a ninguna parte. Lo tiene tan mal como lo he tenido yo. Acabo de hablar con él ayer, ¿por qué se alejaría de algo que disfruta?

«Eso es lo que me entristece de Vince (McMahon). No es que Hunter [Triple H] y Stephanie (McMahon) se hicieran cargo, pero cuando haces algo así durante tanto tiempo, como yo, es difícil alejarse. Mike es genial, me alegro por él, es una gran contratación para Tony. Felicidades».

El dos veces miembro del Salón de la Fama hace referencia al comienzo de su diatriba a que Michael Mansury fue contratado por AEW; él era el posible sustituto de Kevin Dunn en la WWE. Pero este tenía que irse para que pudiera volver a la compañía, lo cual finalmente no sucedió, ni parece que vaya a suceder en un futuro cercano.