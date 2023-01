Tony Khan no quiere despedir a CM Punk

Mi compañero de SUPERLUCHAS William Beltrán recogió esta semana cierta teoría entre la comunidad luchística sobre el estatus de CM Punk. Y es que muchos seguidores creen que veladamente, The Elite avanzan el regreso del “Best in the World” a la programación de AEW, según interpretan por varios puntos del más reciente episodio de ‘Being The Elite’.

La realidad, sin embargo, parece bien distinta. Desde la infame trifulca de All Out 2022, AEW no ha dado cuenta del estatus de Punk, mientras sí dio exposición a varios dardos contra su persona. Aunque este no se queda de brazos cruzados, mofándose incluso de los ratings de Dynamite y Rampage.

Dax Harwood espera una conciliación de posturas, que por ahora se antoja difícil. Si a comienzos del pasado mes supimos que Punk ya estaba dispuesto a dejar atrás AEW y buscar nuevos horizontes, ante la petición pública de Harwood, “The Second City Savior” dejó una respuesta bastante reveladora de que la paz entre él y The Elite no entra en sus planes.

► CM Punk, en la nevera

¿Por qué entonces AEW no mueve ficha y despide a Punk? Primeramente, porque tendría que pagarle una importante suma de dinero, ya que tiene contrato hasta agosto de 2024. Segundo, porque Punk continúa convaleciente de varias dolencias, y la noticia del despido de un luchador lesionado nunca es popular. Y tercera, quizás porque en el fondo, Tony Khan espera que Punk cambie de opinión.

Este último argumento cobra fuerza tras conocer la última actualización sobre el tema, dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy, donde Dave Meltzer escribe lo siguiente.