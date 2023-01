Tony Khan confirma su interés en comprar WWE

Tan solo horas antes y sin imaginarse que tendría que anunciar el fallecimiento de su luchador de ROH, Jay Briscoe, Tony Khan apareció como invitado en el podcast The Maggie and Perloff Show, y allí le preguntaron por los recientes rumores que lo ponían a él, y a su padre, Shahid Khan, como potenciales compradores de WWE.

Para sorpresa de todos, Khan, actualmente dueño de AEW y de ROH, reconoció que su familia podría comprar WWE, pues tienen los recursos económicos para hacerlo, pero, además, aseguró estar muy atento a este proceso de venta de la compañía. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Tony Khan y Shahid Khan quieren comprar WWE

“Estoy interesado en las últimas noticias de que, potencialmente, existe un proceso de venta de WWE. Y, ciertamente, creo que lo hemos demostrado cuando ha habido adquisiciones y transacciones. Los Khan hemos sido capaces de hacer las grandes compras.

“Por ejemplo, mi papá compró los Jacksonville Jaguars y el Fulham F.C. en la Premier League de Inglaterra, y ha hecho un gran trabajo construyendo ambos equipos y colocando todos los recursos para poder que nuestros equipos juegen ambos tipos de fútbol a un alto nivel.

“Con AEW, hemos demostrado que podemos construir una empresa desde cero. Incluso, cuando compré ROH, que era una empresa con 20 años de historia, y algo muy diferente a WWE, pero he disfrutado mucho manejándola y hemos demostrado que siempre estamos en lo más alto con respecto a términos de métricas comerciales desde que relanzamos ROH y esos números solamente van a mejorar.

“AEW es mi enfoque principal, pero, ciertamente, cuando hay estas noticias disponibles diciendo que podría haber un proceso de venta allí en WWE, es algo muy interesante. Estén atentos a AEW Dynamite y a AEW Rampage, nunca se sabe cuándo voy a hablar acerca de algo.

“Por otro lado, es un preliminar para hablar de ese proceso de venta. Si hay un proceso de venta allí, que parece ser que puede haber, estoy interesado en ser parte de él”.

Finalmente, esto respondió Khan cuando le preguntaron si tenía alguna relación con Vince McMahon y qué opinaba del a renuncia de Stephanie McMahon como ejecutiva de WWE:

“No, no tengo ninguna relación con él. He hablado con Stephanie y he tenido buenas conversaciones con Stephanie hace años, pero no conzco a Vince, en lo absoluto. No puedo hablar acerca de eso. No he hablado con Stephanie en mucho tiempo y no puedo hablar acerca de lo que está pasando allí”.

Recordemos que los más recientes rumores han asegurado que tanto Tony como su padre Shahid quisieran adquririr WWE con el objetivo de fusionarla con AEW, y así las cosas, tener el control absoluto de las grandes ligas de la lucha libre profesional en Estados Unidos.

Sumado a esto, estarían abiertos a darle un trabajo a Vince McMahon si pudieran hacer la compra. Por ahora, solo resta esperar a que pasen los días y las semanas y se vaya informando en torno a este posible proceso de venta de WWE.