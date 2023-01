¿The Elite promocionan el regreso de CM Punk a AEW?

Hay conmoción en el mundo de la lucha libre profesional, nuevamente. Y es que, en las últimas horas, en redes sociales, especialmente en Twitter, muchos aficionados han estado a la expectativa de que otro bombazo pueda ocurrir pronto en AEW.

Todo relacionado con nada más y nada menos que con el querido, pero siempre polémico CM Punk, quien hasta hace un par de meses, estaba en la fila de futuros despedidos de AEW luego de haber sido suspendido por esa gran pelea en donde junto con Ace Steel, golpearon a Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson tras bambalinas del PPV All Out 2022.

► ¿Podría regresar CM Punk a AEW en este 2023?

Sin embargo, ahora parece ser que Punk estaría listo para volver a luchar en AEW. Y como le gusta a Tony Khan, se habría estado empezando a dar pistas de un posible regreso de Punk a AEW. Y es que, en la más reciente edición de la serie web en YouTube de Being The Elite, hubo una referencia muy directa a CM Punk.

Lo primero es que se dice que The Elite tuvo una semana y media muy complicada y estresante. Esto, en referencia a la semana pasada, antes del combate del pasado miércoles 11 de enero de 2023, en donde le quitaron el Campeonato Mundial de Tríos AEW a Death Triangle (PAC, Matt Jackson y Nick Jackson) en una lucha de 5 estrellas.

No se sabe por qué razón The Elite dicen que tuvieron semana y media muy estresada, sin embargo, hay algunas pistas escondidas que podrían indicar que tuvieron que ver algo con CM Punk. Y es que, vemos a Colt Cabana de fondo en un pasillo, lo cual muchos fans han interpretado como que Cabana estuvo recientemente en una reunión con Tony Khan, dado que no ha aparecido en pantalla en las últimas semanas.

Sumado a esto, Brandon Cutler, quien es el encargado de grabar, editar y subir la serie a YouTube, dejó en el video un momento bastante inusual: un fanático le grita a The Young Bucks pidiendo el regreso de CM Punk a la empresa.

Pero, lo que ya no es una curiosidad, es que The Elite muestra un mapa… en donde quieren señalar el Kia Forum, que fue el recinto en donde se realizó este show, en Inglewood, Los Ángeles – California, sin embargo, aparece en una imagen más amplia de lo normal y allí se puede ver un Target y una heladería llamada Cold Stone Creamery.

Estos últimos dos puntos fueron una referencia a CM Punk, pues Phil Brooks es amante de los helados y, además, antes de la pelea, en dicha conferencia de prensa posterior a All Out 2022, Punk dijo que The Elite no podían ni manejar un Target, que es una cadena de grandes almacenes. A continuación, un tuit en donde se resumen todo lo anteriormente contado:

Cutler also left this in here. A fan yelling Punks name. Colt Cabana was there. And a map. https://t.co/UIgZOvONix pic.twitter.com/RXFhfoXafK — El Hijo del KANEKI | WP | LNG (@MannyTheHooper) January 16, 2023

Pero, hay más. El jueves pasado, CM Punk subió una fotografía a las Historias de su Instagram, en donde aparecía comiendo un helado con Brody King y resaltó: “Brody King solía ayudar a parquear coches en el KIA Forum y anoche luchó aquí”.

Es decir, ¿Colt Cabana, CM Punk y The Elite en el mismo recinto del KIA Forum? Eso es lo que tiene volando la cabeza de los fans. Muchos creen que así fue y que Punk estaba arreglando sus diferencias con todos en AEW para poder volver a luchar allí.