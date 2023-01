Pennington cree merece revancha con Amanda Nunes

The Lord of Darkness

Raquel Pennington cree que ha hecho más que suficiente para tener otra oportunidad por el título de UFC. Desde que perdió ante Holly Holm en UFC 246, Pennington (15-9 MMA, 12-5 UFC) ganó cinco partidos consecutivos, incluida una decisión dividida sobre Ketlen Vieira el sábado pasado en UFC Fight Night 217.

Después de derrotar al peso gallo No. 2 clasificado en Vieira, Pennington dice que es hora de que tenga otra oportunidad con la campeona de peso gallo de UFC Amanda Nunes , quien la derrotó por nocaut técnico en la ronda 5 de una pelea por el título desequilibrada en mayo de 2018.

“Siento que ya no se me debe negar. Una racha de cinco victorias consecutivas, ¿cuántas más me van a seguir negando las personas? Siento que el respeto debe ser puesto en mi nombre en este momento. Obviamente no tengo el control de eso, me encantaría pelear por el título mundial antes de que termine el año. Si eso no sucede, entonces mi objetivo final es ser el número 1 del mundo y luego comenzar bien el 2024. Pero, estoy listo para irme”.

Nunes ha sido vinculada a una pelea de trilogía con Julianna Peña, pero aún no ha reservado su próxima defensa del título. Entonces, si UFC opta por programar Nunes vs. Peña 3, Pennington no planea sentarse y esperar al ganador.

“Quiero mantenerme activa. Me encantan los desafíos, y de eso se trata. No importa si soy la número 1; no importa si soy la número 20. Me encantan los desafíos y, como atleta, tenemos una ventana corta en todo esto. Así que quiero pelear, quiero mantenerme activo, quiero hacer lo que hago, disfrutar de mi pasión, simplemente salir y divertirme, y las oportunidades seguirán presentándose. Obviamente, el objetivo final es darme esa oportunidad por el título mundial. Dame ese puesto de contendiente número 1. Pero si no quieren hacer eso, solo denme a alguien que quiera recibir un puñetazo en la cara”.