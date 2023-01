Lo que CM Punk le enseñó a Jade Cargill en AEW

El futuro de CM Punk en All Elite Wrestling permanece en el aire pero durante el tiempo que estuvo trabajando hasta ahora en la compañía se convirtió en alguien realmente importante, tanto delante como detrás de cámaras. Hoy hablamos de lo que le enseñó a Jade Cargill, la Campeona TBS; recientemente, se convirtió en la monarca más longeva de la historia de AEW. Hablado con Bootleg Kev, la luchadora contaba que el “Best in the World” la ayudó a la hora de saber como utilizar una silla metálica en el encordado.

As of today, #AEW @TBSNetwork Champion @Jade_Cargill is the longest reigning champion in the AEW History at 373 days, topping @shidahikaru's 372 day reign with the AEW Women's World Championship. Congratulations Jade! pic.twitter.com/kKmIq69Imu — All Elite Wrestling (@AEW) January 15, 2023

► CM Punk enseñó a Jade Cargill

“Nadie me dio instrucciones aparte de [Punk] para mostrarme cómo usar una silla y tuve que realizar esto en la televisión en vivo”.

También a la hora de tener más confianza en sí misma y hablar claro. Cargill asegura que siempre ha admirado que Punk sea una persona directa que dice las cosas tal y como las piensa y que eso para ella que está empezando en la lucha libre profesional ha sido muy relevante.

“He vivido la vida real y solo porque no quise hacer esto toda mi vida, o porque no dediqué el tiempo, me niego a dejar que nadie me mire como si fuera menos… Me niego a que nadie me mire y me trate de otra manera porque fuera de estas líneas soy un maldito ser humano y no me vas a tratar como a nada más”.

¿Pensáis que CM Punk va a volver a AEW? ¿Os gusta lo que está haciendo Jade Cargill?