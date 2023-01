Teddy Long quiere ver a CM Punk en el Royal Rumble

CM Punk es un hombre muy polémico dentro de la lucha libre, esto ha sido casi toda su carrera y tras su más reciente escándalo donde terminó a golpes con The Elite, no se lo ha visto en la programación de AEW, aunque todavía tiene contrato vigente con dicha compañía. Evidentemente, eso no le ha impedido que siga siendo objeto de muchas críticas aún hasta el día de hoy.

► CM Punk y WWE deben resolver sus diferencias

La situación de Punk con AEW es incierta después de que perdió la calma durante el scrum mediático de All Out 2022 y participó en una pelea entre bastidores con The Elite. Si bien Kenny Omega y The Young Bucks regresaron a la promoción, el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW no ha aparecido en la televisión desde entonces, aunque los rumores recientes sugieren que existe la posibilidad de que CM Punk regrese a AEW, sin una confirmación oficial; no obstante, también hay especulaciones sobre un posible regreso a WWE, a pesar de que las personas más conscientes sepan de que es algo muy difícil que suceda.

En el reciente podcast The Wrestling Time Machine, Teddy Long y Bill Apter hablaron sobre el posible regreso de Punk a la WWE en Royal Rumble 2023. El ex gerente general de SmackDown cree que la estrella de AEW y Triple H podrían dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos en la gran W.

“Bueno, como dije, conozco a muchachos que trabajaron con muchachos todos los días a los que no les importaba nada el uno al otro, pero trabajaron juntos“

Bill Apter luego lanzó la idea de que Punk podría aparecer como un participante sorpresa en el Royal Rumble varonil, para sorpresa de los fanáticos presentes. El miembro del Salón de la Fama concuerda e indicó que The Best in the World podría recibir una gran ovación.

– “¿Sabes qué? Aquí está. ¡El número 28 en el Royal Rumble, corriendo por la rampa y nadie lo esperaba! ¡Dios mío, es CM Punk!”

– “Bueno, te garantizo que obtendría una gran ovación“