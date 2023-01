The Young Bucks hablan del incidente en All Out

Durante la misma entrevista reciente con Sports Illustrated en la que hablaron en profunidad de su rivalidad con los Lucha Brothers, los Young Bucks también hablaron sobre el incidente en All Out 2022. Curiosamente, en aquel evento ganaron el Campeonato Mundial de Tríos AEW que después la compañía les quitó cuando los suspendió y anoche en Dynamite lo recuperaron.

► Young Bucks hablan de All Out

Nick: “Siempre hemos tenido controversias a nuestro alrededor, así que no es nada nuevo. Pero se vuelve frustrante cuando no puedes defenderte públicamente con cosas que ves online que simplemente no son ciertas. Supongo que solo viene con el trabajo. Lo único que me importa es ser una buena persona, y sé quién soy. Sé en el fondo el tipo de persona que soy, y si Internet quiere pensar de manera diferente debido a todas estas narrativas que te dicen lo contrario, que así sea”.

Matt: “Recordé un momento en el que sería muy frustrante para mí querer aclarar las cosas y ganarme a las personas que criticaban nuestro trabajo, o peor aún: a los que nos atacaban personalmente. Creo que finalmente llegué a la conclusión, después de años de que ‘Young Bucks’ fuera una mala palabra en este negocio, y de ser arrastrado por el lodo con narraciones falsas, rumores y especulaciones, que simplemente fuimos elegidos para un papel determinado en esta película. Estos son nuestros roles. No se puede cambiar eso, y es una tontería tratar de cambiarlo, porque te volverá loco y destruirá tu salud mental si te preocupas demasiado por eso. Personalmente, solo tienes que seguir adelante y preocuparte solo por los que realmente importa en tu vida. Ahora solo valoro la opinión de las personas que mejor me conocen. Profesionalmente, ¿cómo lucho contra una carrera llena de críticas interminables? Con gran contenido”.

