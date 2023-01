No todos compartirán su opinión pero Jade Cargill no tiene nada más que buenas palabras sobre CM Punk. Unas horas atrás nos hacíamos eco -con un extracto de su entrevista con Bootleg Kevin– de lo que la Campeona TBS aprendió del ex Campeón Mundial AEW y ahora de sus palabras acerca de cómo la ha tratado a ella y al vestidor femenil de All Elite Wrestling hasta ahora.

► “CM Punk es un gran tipo”

“Solo mantente firme en lo que crees. No seas fácil de convencer. Admiré eso porque, entrar en el negocio y ser nueva, mucha gente, es como si casi tuvieras que moldearte un poco. Sé quién soy. He vivido varias vidas, he vivido la vida real, solo porque no quise hacer esto toda mi vida o porque no dediqué el tiempo, me niego a dejar que nadie me mire como menos. No estoy familiarizada con las indies en absoluto, pero no voy a ser pisoteada. Soy Jade Cargill, y fuera de estas líneas, soy Jade Cargill. No voy a ser tratado como nada menos. El hecho de que me dijera que me mantuviera firme en lo que creo y que no fuera fácil de convencer, eso me quedó grabado. Es un gran tipo“.

La luchadora también dijo esto sobre el incidente en All Out 2022:

“Yo no estaba allí. Ya había salido del estadio. Justo después de mi combate, me fui. Lo escuché al igual que el resto del mundo, al mismo tiempo. Fue bastante impactante. En mi opinión, Punk es un gran tipo. No ha sido más que amable con el vestuario de mujeres. Me habla, me cuenta sus experiencias. En la Comic Con, nos hicimos muy cercanos porque él era mi compañero en las entrevistas y aprendí mucho de él y mucho conocimiento en la industria. Ha estado en dos empresas diferentes y puede hacer lo que se le dé la gana. No lo necesita, lo hace porque lo ama”.