El Raw de 23 de enero es tan interesante por tantos motivos. Será el último antes de Royal Rumble 2023. Se estarán celebrando 30 años de la marca roja. Un montón de luchadores históricos estarán presentes. Algunas Superestrellas de SmackDown también harán acto de presencia. Debería ser el programa más grande y disfrutable de 2023 hasta ahora. Pero hay más. Porque la WWE acaba de hacer oficial un prometedor segmento que tendrá relación con la historia que están contando The Bloodline.

BREAKING: After the events of last night’s #SmackDown, The Bloodline will hold a Tribal Court for the Trial of Sami Zayn this Monday at 8/7c on #RAWisXXX on @USA_Network!

— WWE (@WWE) January 21, 2023