¿Tiene un problema ROH?

Un muy cargado mes de diciembre el que nos espera antes de que llegue 2024. Y entre otras citas, veremos el próximo viernes día 15 nueva entrega de Final Battle, con el que Ring of Honor vuelve al formato PPV cinco meses después de su último gran evento, Death Before Dishonor.

Final Battle 2023 presenta por ahora un cartel interesante: un choque entre Athena y Billie Starkz por el título femenil, otro entre Keith Lee y Shane Taylor, así como un combate Survival of the Fittest cuyo ganador se coronará nuevo monarca televisivo.

Con todo, parece que el público no está respondiendo a la hora de comprar boletos para Final Battle 2023.

Como señala WrestleTix, su última actualización al respecto cinco días atrás contabilizaba 996 boletos distribuidos, estando todavía disponibles 2726. Cifras muy bajas, considerando la cercanía del show y recordando que Death Before Dishonor 2023 consiguió vender 2898 boletos (récord de ROH en New Jersey).

Destaqué la taquilla lograda por Death Before Dishonor el pasado julio, pero como contraparte, esta cita cosechó un 56.3% menos de ventas de PPV que su edición del 2022. Dato revelador sobre una caída de su candencia que no puede entenderse sin hablar de AEW.

Tema de debate durante las últimas semanas, la casa Élite deja actualmente unas cifras de asistencia y propicia unos ratings televisivos que distan de ser los mejores, y muchos apuntan a una crisis alimentada por esa expresión viral, «restore the feeling», con la que algunos talentos como Daniel Garcia y MJF reivindican una vuelta a los orígenes para el producto.

Daño colateral que sería menor si ROH tuviera más identidad propia. Hoy día, los shows semanales de la promotora se antojan episodios de AEW Dark o AEW Dark: Elevation, donde se incluyen muchos combates y apenas hay alguno memorable. Y donde, básicamente, vemos a talentos descartados de la programación de AEW tener (escasos) minutos; en otra reminiscencia de aquellos extintos programas youtuberos.

ROH siempre estuvo orientado al factor «in-ring», si bien la construcción de Final Battle está siendo escasa. Es de suponer que en la semana que resta conoceremos su cartel completo, aunque la falta de antelación aquí, creo, tiene bastante que ver en el hecho de ni siquiera haber podido vender 1000 boletos.

Y claro está, no me olvido de la comunidad luchística de internet.

Importante cantidad de puristas y veteranos entusiastas de ROH ya recelaron de la compra de la compañía por parte de Tony Khan en febrero del pasado año. Hoy, con la decisión de unificar el Campeonato Mundial ROH en una suerte de Triple Corona estadounidense (inspirada en la célebre Triple Corona de AJPW), esos seguidores parecen haber acabado de hacerle la cruz a Khan, clamando que el mandamás no respeta el legado de la casa del honor.

Seguramente ROH, programando grandes luchas para Final Battle, intente acallar tales voces. Sin embargo, el problema de fondo, expuesto en este artículo, no se subsanará con un buen PPV cada cuatrimestre.

