Keith Lee tendrá lucha en ROH Final Battle 2023

La pérdida de protagonismo de Keith Lee este año se hace palpable tirando de simple estadística: 17 combates disputados desde enero.

Aunque todos ellos hayan sido en AEW, Lee acabará 2023 compitiendo en ROH. Porque según se anuncia la casa Élite, se medirá a Shane Taylor dentro del cartel de Final Battle.

Compañeros de dupla tiempo atrás, Lee y Taylor tuvieron una breve rivalidad, que desembocó en un choque de duplas en ROH Final Battle 2022, acompañados de Swerve Strickland y JD Griffey, respectivamente, donde el «Limitless» salió victorioso, pese a que Strickland lo dejó solo.

Pero Taylor quiere un mano a mano, porque Lee hizo entonces la cuenta de tres sobre Griffey. Y anoche, durante Collision, el ex Campeón Mundial Televisivo ROH propuso el reto, que Lee aceptó.

Estamos a menos de dos semanas ya de ROH Final Battle 2023, PPV que tendrá lugar el próximo viernes 15 de diciembre desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU). He aquí su cartel actualizado.

It's official!@RealKeithLee will face @shane216taylor at @ringofhonor's #ROHFinalBattle Friday, DEC 15, in Garland, Texas!



Final Battle will be broadcast LIVE EXCLUSIVELY For #HonorClub Subscribers Only! https://t.co/RG8qjGpWvs



Tickets are ON SALE NOW https://t.co/zr0La7pgbr pic.twitter.com/gMJg59Uq4f