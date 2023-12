Se acerca ROH Final Battle y la casa del honor ya comenzó (por fin) a dar cuenta del cartel del evento del próximo día 15, con dos luchas clasificatorias para el combate Survival Of The Fittest que decidirá al nuevo Campeón Mundial Televisivo, tras dejarlo vacante Samoa Joe. Además, se hizo oficial un duelo femenil con oro de por medio.

It's main event time as the #ROH World Six-Man Tag Team Champion @briancagegmsi takes on @ActionAndretti right now on #ROH TV!



Watch #ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/L81ZnbWk0H