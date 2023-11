¿Desaparecerá el Campeonato Mundial ROH?

AEW ya tiene su particular G1 Climax, como si se tratara de una petición expresa de Bryan Danielson tras revelar que su cuerpo no le permitiría ya participar en el célebre torneo de NJPW.

Denominado Continental Classic, bajo formato «round-robin» hoy mismo arrancará dentro del menú de Dynamite, y su duración se extenderá hasta el 30 de diciembre, cuando tenga lugar Worlds End, escenario de la final.

Por ahora, conocemos cuatro participantes: Bryan Danielson, Andrade El Ídolo, Eddie Kingston y Mark Briscoe. Cupo que debe completarse con otros ocho nombres, conformando un total de 12.

Durante la rueda de prensa posterior a Full Gear 2023, así como vía X (Twitter), Tony Khan ofreció nuevos detalles sobre el Continental Classic. Y concretamente el premio de la justa da bastante de qué hablar.

The Continental Classic starts this week, Wednesday, Thanksgiving Eve on #AEWDynamite!

12 fighters, no interference, nobody at ringside

The winner becomes AEW Continental Champion + ROH World Champion + NJPW Strong Openweight Champion, a new Triple Crown Champion at Worlds End! pic.twitter.com/3X4yBGcx54