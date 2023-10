Bryan Danielson rompe la ilusión con NJPW G1 Climax

Tras vérselas con Kazuchika Okada o Zack Sabre Jr., estrellas de NJPW, muchos esperan con ganas que Bryan Danielson luche en la compañía japonesa. Lamentablemente, esto no tiene fecha, ni parece que exista un plan en estos momentos. Los fans se contentarían con un combate. No obstante, también se está hablando de que The American Dragon participe en el reputado torneo G1 Climax. Aunque esta opción sí que la descarta el luchador de AEW en estos momentos.

► Bryan Danielson, no a NJPW G1 Climax

«Me encantaría poder regresar a Japón, pero simplemente no sé si eso es una posibilidad realista para mí en este punto de mi carrera«, dijo Danielson en una entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated. «Siempre he querido participar en el G1, pero ahora eso está empezando a desvanecerse. En este punto de mi vida, no tendría sentido. Me encanta ver las luchas de Tanahashi. Y Okada. Shingo, Ospreay, Zack Sabre Jr. Cuando los veo, me doy cuenta de lo buenos que son. Me encantaba ver las luchas de Kenny cuando estaba en New Japan.

«Pensé que necesitaría ir a Japón para luchar en el estilo que quería. Luego comenzó AEW y vine aquí. Tengo este trabajo a tiempo completo en AEW y me concentro en todo lo que hago aquí. Y por mucho que me guste la idea de participar en el G1, la idea de dejar a mi esposa e hijos durante un mes para luchar en el torneo más difícil de la lucha libre, a los 42 años y con lesiones que empiezan a acumularse. Eso es una de esas cosas que se me pasará».

El próximo paso de Bryan Danielson tendrá lugar el sábado cuando enfrente a Christian Cage por el Campeonato TNT. ¿Será el nuevo dueño del título? A modo de curiosidad, nunca ha sido campeón en AEW.

Bryan Danielson won this unbelievable match, and now he will face TNT Champion @Christian4Peeps THIS SATURDAY on #AEW Collision in Toledo, OH! Watch #AEWDynamite Title Tuesday LIVE on TBS!@bryandanielson pic.twitter.com/IlVAvrZB9S — All Elite Wrestling (@AEW) October 11, 2023