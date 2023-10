“[…] Una vez que me despidieron, me ofrecieron hacer una película, que, desafortunadamente, debido al COVID y cosas así, se pospuso, y se pospuso. Tuve el papel principal en algo que parecía seguro. Y me preguntaron: ‘Para el personaje, ¿serías capaz de dejarte crecer el cabello para esto?’ Yo dije: ‘¿Me estás pagando para dejarme crecer el cabello? Absolutamente’. Terminé manteniéndolo largo […]”. Meses atrás, Karrion Kross explicaba que se dejó crecer el cabello para una película que finalmente no hizo pero que decidió mantenerlo también en WWE.

► El cabello de Karrion Kross

Cuando volvió después de su despido, muchos fans no reaccionaron porque no sabían quién era, pues estaban acostumbrados a verlo con la cabeza rapada. Ahora todos lo han hecho pero el luchador no está teniendo nada de éxito en esta segunda etapa en la compañía pues lleva también meses fuera de la programación. Pero volvamos con su cabello porque tenemos novedades. En su reciente entrevista con Chris Van Vliet, Karrion Kross adelanta que planea que siga creciendo.

«Eventualmente, el pelo crecerá tanto que tomará el control de la Tierra. Ese es el plan. Es bastante largo. Creo que quiero dejarme crecer el pelo, tal vez hasta la longitud que tenía Undertaker en 1998. Siempre pensé que fue una etapa genial en su carrera. Esa vibra y ese aspecto en su totalidad eran asombrosos. Inicialmente, como te mencioné, iba a hacer una película, pero surgieron muchos problemas, no la terminamos y se pospuso. Así que decidí mantener mi cabello largo.»

2️⃣5️⃣ YEARS AGO TODAY On this day in 1998, @undertaker threw @foleyispod off Hell in a Cell, and plummeted sixteen feet through an announcer's table! pic.twitter.com/iL80iuZyFP — WWE Network (@WWENetwork) June 28, 2023

1998 fue un año en que The Undertaker:

Luchó contra Shawn Michaels por el Campeonato WWE en Royal Rumble.

Venció a Kane en WrestleMania , Mayhem In Manchester y In Your House 21: Unforgiven.

, Mayhem In Manchester y In Your House 21: Unforgiven. Tuvo su legendaria lucha con Mankind en Hell in a Cell en King of the Ring.

en King of the Ring. Ganó con Steve Austin el Campeonato Mundial de Parejas en In Your House 23: Fully Loaded.

en In Your House 23: Fully Loaded. Perdió con el mismo Stone Cold en SummerSlam.

Enfrentó de nuevo a The Big Red Machine por el vacante Campeonato WWE en In Your House 25: Judgment Day.

Volvió a vencerlo en Survivor Series.

Austin lo enterró vivo en In Your House 26: Rock Bottom.