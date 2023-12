Nos viene quedando claro desde hace ya algún tiempo que AEW tiene muchas esperanzas depositadas en Billie Starkz. Sobre todo, luego de conocerse que la joven luchadora había firmado contrato con el producto Élite.

Ahora que se habla tanto de «recuperar sensaciones», Starkz representa precisamente ese espíritu de apuesta por el futuro y alternativa que definía a AEW en sus inicios. Starkz no es una ex-WWE ni proviene de ninguna compañía, y de alguna manera supone todavía casi un libro un blanco por escribir. AEW podría apuntarse pues el gran tanto de convertirla en una estrella.

Dentro de dos semanas, en ROH Final Battle, la novel competidora vivirá el mayor combate de su vida, cuando luche contra Athena por el Campeonato Mundial de la casa del honor. Starkz ya no quiere ser «minion», y se ve lista para ir de tú a tú ante una de las mejores monarcas del panorama actual. Duelo que anoche, durante ROH on HonorClub, Tony Khan hizo oficial.

Cabe recordar, Athena y Starks se enfrentaron por primera vez en AEWxNJPW Forbidden Door 2023, como parte del torneo femenil de la Owen Hart Foundation. Allí, «The War Goddess» salió vencedora y se inició la vinculación entre ambas, con Starkz como particular aprendiz.

► La gran oportunidad de Billie Starkz

Durante ROH on HonorClub, además, Dalton Castle y Komander clasificaron a la lucha Survival Of The Fittest de Final Battle, donde estará en juego el Campeonato Mundial Televisivo de la casa del honor.

Con el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU) como escenario, ROH Final Battle 2023 está programado para el 15 de diciembre. He aquí su cartel provisional.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Billie Starkz

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Dalton Castle vs. Komander vs. cuatro luchadores más por determinar