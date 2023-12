CM Punk ha dado de qué hablar después de su retorno en Survivor Series 2023, apareciendo por primera vez en más de nueve años. «The Best in the World» habría firmado un contrato multianual, y las reacciones no se hicieron esperar, ya sea de buenas o de malas, hoy sigue siendo el tema de conversación de la industria luchística.

► CM Punk sería el nuevo favorito del público en WWE

El regreso de CM Punk a la WWE ha cambiado dramáticamente el panorama de Monday Night Raw, programa que parece haber encontrado a su «nuevo favorito». Según el copresentador de Busted Open Radio, Tommy Dreamer, CM Punk habría ha desplazado a Cody Rhodes por el puesto número uno en la lista de favoritos del público en Raw.

«Cody Rhodes ahora es el número 2, Jey Uso ahora es el número 3, Seth Rollins es el número 4, Sami Zayn ahora es el número 5, y ese es solo tu lado técnico. Por cierto, Randy Orton acaba de llegar, entonces, ¿dónde se ubica? ¿Quién es tu mejor rudo? ¿The Judgment Day? ¿Drew McIntyre? Así que tienen que encajar de alguna manera en la mezcla».

Dreamer cree que The Judgment Day nunca debería perder un combate ante ninguna de las estrellas de primer nivel en WWE Raw, ya que necesitarán tanta legitimidad como sea posible si se espera que ayuden a llevar la marca roja en el lado rudo. También mencionó aspectos de la programación sobre cómo otras Superestrellas talentosas como Chelsea Green no tiempo para conectarse con una audiencia debido a la cantidad de segmentos y comerciales.

De momento, no existe información sobre cómo será el futuro creativo de Punk en la WWE luego de su reciente promo en WWE RAW, pero se anticipa que Seth Rollins está encaminado para enfrentarlo en algún momento, más aún que fue uno de los que reaccionó de manera negativa a su regreso.