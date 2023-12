Adam Copeland fue retador al Campeonato TNT de Christian Cage en AEW Dynamite en Montreal, Canadá, el país natal de ambos. ¿Hubieran preferido hacerlo en PPV? La pregunta no sale de la nada, empezando porque muchos fanáticos han estado comentando desde que se hizo oficial la lucha –The Patriarch acabó ganando con ayuda de Shayna Wayne, la madre de Nick Wayne– que una tan grande debería realizarse en pague-por-ver; por ejemplo, Worlds End, que está a solo 23 días de distancia.

No obstante, The Rated-R Superstar señala en Sports Illustrated que tanto él como su exmejor amigo prefieren enfrentarse en la tierra donde nacieron.

«He escuchado, ‘¿Por qué no está esto en el evento de pago por visión?’. Para mí, el lugar es más importante que el cuándo. Tenemos la oportunidad de hacerlo en Montreal. No hay otra opción para nosotros más que hacerlo aquí. Mi familia vendrá para este, primos y parientes que conocen a Jay desde hace años.

«Hay algo especial en hacerlo en Canadá. Estoy realmente emocionado por este. Realmente creo que no hay otra historia como la nuestra, con esta historia real. Dos amigos de Orangeville, Ontario, que llegaron a donde llegamos gracias el uno al otro. Espero que la multitud esté eufórica. Esto es lo que soñé: enfrentarme a ese tipo en Montreal por un campeonato.»

Como curiosidad, Copeland nació en la ciudad de Orangeville en la provincia de Ontario, que se encuentra a 606 kilómetros de Montreal. Cage en cambio lo hizo en Kitchener, en la misma provincia, que está aproximadamente a la misma distancia de la segunda ciudad más poblada de Canadá, cuya provincia es Quebec.

Tendremos que esperar a ver qué sigue ahora para Adam Copeland y Christian Cage. Pero parece que su rivalidad va a continuar. Puede que acaben enfrentándose en el último PPV de AEW en 2023.

