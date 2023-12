Frankie Kazarian: «Todo fue bien con WWE, pero…»

«(…) Mi tiempo en la lucha libre profesional, a mis ojos, está lejos de terminar. El tiempo que me queda en el ring, quería darle ese tiempo a alguien que lo valoraría. Sentí, en el mi tiempo en AEW, mi tiempo y contribuciones y talento, no estaba siendo valorado (…)”. Frankie Kazarian trabajó en AEW de 2019 a 2023 y a comienzos de año, poco después de su salida, explicaba por qué. Meses después, decía no lamentar su decisión.

► No era el momento adecuado

El veterano volvió a la que durante tanto tiempo había sido su casa, IMPACT, donde ha estado trabajando desde entonces; también ha hecho apariciones en la escena independiente y colaborado con AAA o NJPW. Recientemente, Kazarian adelantaba qué espera de su 2024: «(…) Sí, he logrado más de lo que pensaba posible, pero estaría mintiendo si dijera que estoy satisfecho porque no lo estoy. (…) Mi objetivo es convertirme en Campeón del Mundo de la TNA«.

No obstante, tomar el camino de vuelta a la «zona de impacto» no fue la única opción que valoró. También estuvo hablando con la WWE. Y en realidad todo fue bien, simplemente sintió que no era el momento adecuado. Así lo explica en su reciente visita a Talk is Jericho.

«Muy bien. Tengo relaciones con mucha gente allí. Matt Bloom es uno de ellos porque Matt Bloom y yo estábamos en la escuela de Kawolski [Killer Kawolski] juntos. Él dirige el desarrollo y se puso en contacto conmigo, ‘¿Todavía quieres luchar?’ ‘Absolutamente.’ ‘¿Qué piensas sobre entrenar?’ ‘No lo sé, tal vez más adelante sea algo que quiera hacer.’ ‘De acuerdo.’ Hablamos de roles de jugaodr-entrenador y muchas cosas más. Tuve conversaciones con algunas otras personas. Se hicieron ofertas, y muy generosas, y todos allí fueron muy amables. Algo me dijo, ‘Aún no, este no es el lugar en este momento’«.