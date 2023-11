2024 va a ser un año fundamental en la historia de TNA/IMPACT pues va a recuperar su nombre de antaño, así como pondrán en práctica todos los cambios que de momento son teoría, los cuales esperan que lleve a la empresa a un nuevo nivel dentro de la lucha libre profesional. ¿Dónde entran ahí Frankie Kazarian y la Campeona Mundial Knockouts, Trinity?

► Frankie Kazarian y Trinity en TNA

Hablando recientemente en Paltrocast, The Future compartía su deseo de ganar el Campeonato Mundial. A pesar de haber sido una de las figuras más importantes de la historia de la Impact Zone, el veterano de las cuerdas nunca fue monarca máximo; sí Campeón de la Disión X en cinco ocasiones y Campeón Mundial de Parejas en tres.

«Siempre he dicho que si no aspiras a ser campeón del mundo, no entiendo por qué estás haciendo esto. Entiendo que las metas de todos no son las mismas. Sí, he trabajado duro en mi carrera y he logrado más de lo que pensaba posible, pero estaría mintiendo si dijera que estoy satisfecho porque no lo estoy. Quiero ser campeón del mundo. Quiero tener mi nombre en ese libro de historia junto a mis amigos y los grandes, junto a aquellos que han llevado ese título. Eso, de cara al próximo año, es mi objetivo al 100%, convertirme en Campeón del Mundo de la TNA«.

Por otro lado, en una aparición en el Battleground Podcast, The Glow comparte sus ganas de cambiar el diseño del título que tiene en sus manos aprovechando el relanzamiento de TNA.

«He tenido esta pregunta varias veces y, cuanto más la pienso, más me doy cuenta de que sí, me gustaría hacerlo. Sin embargo, tengo algunas luchas importantes próximas. Así que quiero asegurarme de superar esas primero y de poder mantenerme el tiempo suficiente antes de hacerlo. Eso será como una pequeña recompensa para mí si lo permiten, y si puedo retenerlo después de Hard to Kill, ya veremos.»