A Henry Cejudo no le convence Sean O’Malley como campeón del peso gallo de la UFC. O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) noqueó a Aljamain Sterling para proclamarse campeón de las 135 libras en el UFC 292, mientras que Cejudo viene de perder por la mínima ante Sterling en el UFC 288. O’Malley hará su primera defensa del título ante Marlon Vera el 9 de marzo.

O’Malley hará su primera defensa del título contra Marlon Vera en la pelea estelar del UFC 299 el 9 de marzo, y Cejudo sigue insistiendo en que «Chito» volverá a vencer a O’Malley, a pesar de ser un perdedor considerable.

«Todavía no veo a Sean O’Malley como el mejor del mundo«, dijo Cejudo en el canal de YouTube de Daniel Cormier. «No lo veo. Sí, creo que ‘Chito’ Vera le va a ganar. Si tienes una buena defensa, lo derribas, le pateas las piernas -todavía tiene la pierna ancha-, le pateas las piernas, le llevas la pelea y le pones garra».

«Eso es lo que hará Sean O’Malley: Mirará el reloj porque lanza mucha potencia. Es preciso, pero lanza mucha potencia. Apostaría la casa por ‘Chito’. Una vez que venza a Merab (Dvalishvili), me tocará ‘Chito’, y también me gusta ese combate. En realidad, me gustan los dos combates. Derríbalo, buena defensa, y vencerás a Sean O’Malley».

El ex doble campeón Cejudo (23-3 MMA, 15-3 UFC) aspira actualmente a un enfrentamiento con el máximo aspirante Dvalishvili en el UFC 298 el 17 de febrero. Reconoce el implacable agarre de Dvalishvili, pero está deseando afrontar el reto.

«Me encanta su estilo. Viene a la lucha libre», dijo Cejudo. «Me derribó Aljamain, lo que no me gusta, y ahora trae al tipo que probablemente tiene mejor trabajo en la jaula que Aljo, pero me gusta».