TCW Goblins & Golems | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento TCW Goblins & Golems de la compañía Tidal Championship Wrestling celebrado el 26 de febrero de 2023 en The Parish en Huddersfield, Yorkshire, Inglaterra, Reino Unido.

> TCW Goblins & Golems

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha de parejas: Josh Spicer y Spike Valentine vencieron a Progressive Overload (Aidan Whyte y Benjamin Gelding)

Lucha individual: Vusyk venció a Dynamite Lee Dawson

Lucha cuadrangular: Isaac North venció a Hari Singh, HT Drake y Terry Isit

Lucha de parejas: Sinergy (Anderson Daniels y Troy Ryan) vencieron a Crashboat (Jack Bandicoot & The Pop Punk Kid)

Lucha individual: Harley Hudson venció a Leah Raven

Lucha individual: Sam Gradwell venció a Amir Jordan

Lucha Goblins vs. Golems : Memes venció a Prince Dean

: Memes venció a Prince Dean Campeonato TCW: Ace Matthews venció a Scotty Rawk para retener el título

Entre todos ellos, podemos destacar a Amir Jordan o Sam Gradwell, quienes trabajaron durante varios años en la WWE a través de NXT UK.

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Yesterday I saw a mini chainsaw n a sword in a wrestling match at @TIDALWRESTLING ⚔️👊🤣 pic.twitter.com/yzxmJ4T8qr — Task. RandomTask 🕵️🔎 (@SirRandomTask) February 27, 2023

8) Ace Matthews bt Scotty Rawk to retain TIDAL Championship. Ref went down… VUSYK attacked Rawk… and Ace gets pin pic.twitter.com/wPuXPtR0iM — Bendo Nagasaki (@BritWresAwayDay) February 26, 2023

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos independientes recientes: