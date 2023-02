Nueva fecha para Nikita Krylov vs Ryan Spann

Los contendientes del semicompleto de la UFC Nikita Krylov y Ryan Spann parecen listos para un segundo intento de compartir el octágono.

Al igual que ocurrió con el otro ejemplo reciente de un cabeza de cartel de UFC Fight Night que se cayó el día del evento, parece que Krylov y Spann se han mantenido juntos. Pero mientras que Derrick Lewis y Serghei Spivac, cuyo combate estelar se canceló a última hora del día el pasado noviembre, tuvieron que esperar unos meses antes de enfrentarse finalmente, los dos pesos semipesados top 10 chocarán aparentemente en menos de dos semanas.

Poco después de la conclusión del UFC Fight Night 220, el reportero de deportes de combate Igor Lazorin tomó Twitter para revelar que el combate se ha vuelto a reservar para el UFC Fight Night 221 del 11 de marzo. Citó al representante de Krylov como fuente de la información.

Aunque no cabe duda de que el dúo estará encantado de tener una oportunidad rápida de volver a la pista después de su fallida pelea del pasado sábado, el cambio de fecha ha tenido un coste, ya que el cartel al que se unen ya tiene una pelea estelar.

El evento del 11 de marzo, que se celebrará en el The Theater at Virgin Hotels de Las Vegas, cuenta con un intrigante combate estelar entre el ex campeón del peso gallo Petr Yan y el prometedor aspirante Merab Dvalishvili. Dicho esto, se espera que Krylov y Spann se unan a la cartelera, en la que también figuran nombres destacados como el eterno aspirante al peso pesado Alexander Volkov, el pujante peso gallo Said Nurmagomedov y el veterano peso 135 Raphael Assunção.