La Superestrella de WWE, Sheamus, no tiene pelos en la lengua y recientemente sorprendió cuando reveló a Corey Graves en After The Bell, el podcast oficial de WWE, que su regreso al ring este año en el PPV Royal Rumbe 2020 fue bastante decepcionante, no solo porque no había un plan claro previamente pensado y definido para él, sino también porque no había público para verlo luchar.

► Sheamus ataca a WWE, ya que no le gustó su regreso

"Cuando regresé, sentí que me trajeron de regreso por el simple hecho de traerme de regreso, porque había estado fuera de acción durante mucho tiempo. No creo que haya habido un plan definitivo cuando regresé. Hice algo con Shorty G, que fue decepcionante porque Shorty G es un atleta y un luchador increíble. Terminamos haciendo la lucha en el Royal Rumble y no había nadie en el edificio porque había algún tipo de problema con los boletos esa noche.

"Y allí estoy yo, que no he luchado en casi un año, y vuelvo y se supone que es la gran cosa mi regreso... ¡y salgo allá afuera y no hay nadie! ¡Aunque eso me preparó para lo que estoy viviendo ahora mismo! (Risas). Probablemente había la misma cantidad de personas en esa arena para mi lucha en Royal Rumble como hay ahora mismo en el WWE Performance Center para SmackDown".