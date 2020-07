Dasha González: "En AEW estamos unidos como una familia"

Dasha González, actual comentarista y presentadora de AEW, fue conocida como Dasha Fuentes en WWE. Ella fue despedida en abril de 2019 después de haber pasado cinco años en la compañía. Pero no pasó mucho tiempo fuera de la lucha libre, puesto que pronto fue firmada por AEW para realizar el rol de comentarista en español. Y ahora está disfrutando más de la industria gracias a las oportunidades que le dan en su nueva compañía, porque le permiten tener más libertad para mostrar quién es.

► Dasha González recuerda a WWE

González comparó ambas organizaciones hablando recientemente con Wrestling Inc.

"Todavía estoy aprendiendo. Es bastante sorprendente que AEW me esté brindando tantas oportunidades. Me están permitiendo mostrar que soy algo más que un soporte para el micrófono que hace preguntas. Me permiten ser creativa, aportar mi parte. Gracias a ellos estoy en el mejor momento de mi vida. En All Elite Wrestling estamos unidos como una familia. Todos tenemos un objetivo común".

Más allá de sí misma, también comentó cómo es trabajar sin fanáticos.

"Está siendo extraño, porque nos alimentamos de la energía de los fanáticos. Nuestros fans son el corazón de la lucha libre. Está siendo difícil pero al mismo tiempo está siendo genial conectar de manera más profunda con ellos a través de las redes sociales".

Y también cómo están manejando la Era Covid.

"Todos nos hacemos la prueba antes de luchar o aparecer en el show. Llevamos mascarillas detrás del escenario. A pesar de todo, esto las ruedas se siguen movimiento y todo sigue funcionando".

Volviendo al imperio de Vince McMahon, Fuentes entró al plano personal.

"Me encanta la lucha libre. Era fan desde niña. Y durante los cinco años que estuve en WWE me enamoré. Me encantaba la idea de ser una modelo a seguir, de estar en la televisión, de contar historias, ayudar a que la gente escape de su realidad. "El mundo de los espectáculos es una de las mejores cosas de la historia. La salud y el estado físico siempre han sido un aspecto importante de mi vida. La mayoría de mi familia era obesa, por lo que quería romper ese ciclo. Quería ser un modelo a seguir en la comunidad. La lucha libre es una de esas cosas que te permiten salir de la realidad por un momento".

La comentarista nunca ha sido luchadora profesional a tiempo completo, pero en varias ocasiones disputó algún combate. Lo hizo en NXT en 2015 y en el circuito independiente en 2019 cuando fue despedida.