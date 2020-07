La existencia de una buena amistad de Sheamus con Triple H no es un secreto para ningún miembro del Universo WWE. Nunca se ha introducido en una historia de la empresa de lucha libre pero en lo que respecta a lo que ocurre fuera de cámaras son buenos amigos. De hecho, si ambos han compartido trama en el imperio de Vince McMahon ha sido como oponentes. Nunca han sido aliados pero compartieron encordado en un total de 26 ocasiones, siendo la más importante su mano a mano en WrestleMania 26. Aún así, no todo fue tan bien con respecto a su relación más allá de la pantalla.

En esta ocasión en la que el luchador irlandés vuelve a hablar de su amistad con el Jefe de Operaciones, es interesante recordar estas declaraciones de 2014:

"William Regal y Finlay han sido tremendos mentores para mí, me han ayudado mucho. Todo el mundo dice que tengo privilegios por ser amigo de Triple H, pero no es verdad ; él ha sido una gran ayuda para mí pero la persona que más me ha ayudado es William Regal. Yo he sido tratado como cualquier otro luchador y he tenido ningún tipo de privilegios".

Durante una reciente entrevisat en After the Bell, Sheamus continuó, diciendo lo siguiente:

"Cuando llegué a WWE, Triple H me tomó bajo su protección. Hicimos una gira por Australia y no conocía a nadie. En ese momento estaba en SmackDown pero me habían cambiado a Raw para realizar ese tour en 2009. Me dijo: 'No conoces a nadie, así que si quieres ir al gimnasio a entrenar, puedo ver tus combates y darte mi opinión' y me quedé impresionado. Eso es algo que todo el mundo hace en NXT actualmente y nadie dice nada. Todos ven a Finn Bálor, Tommaso Ciampa o Adam Cole hablando con Triple H".