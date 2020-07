Como bien lo señalamos en nuestro 3x3 aquí en SÚPER LUCHAS, una de las cosas que no gustaron del show especial AEW Fyter Fest 2020 fue la forma en cómo Cody retuvo, con polémica, el Campeonato TNT ante Jake Hager, pues el peleador de Bellator MMA le estaba aplicando una llave a Cody, a la vez que tenía la espalda sobre la lona, momento en donde el réferi contó hasta tres y todo el mundo pensó que Hager había ganado el título, pero resultó que Cody retuvo.

Posteriormente, Hager golpeó al réferi, lo cual fue una reacción típica y un gran recurso de rudo, sin embargo, AEW anunció la suspensión de Jake Hager de la siguiente forma vía Twitter:

AEW has suspended @RealJakeHager for 10 days and fined him an undisclosed amount for striking an official following his TNT Championship match with @CodyRhodes at Fyter Fest on #AEWDynamite pic.twitter.com/ITF7JJDIAM