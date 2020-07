Sheamus es uno de los mejores rudos que ha pasado en WWE durante la última década. Llegó con una gran proyección a la compañía, sin embargo, a lo largo de los años su empuje fue mermando poco a poco y, además de una complicada lesión que lo puede mandar al retiro, el Guerrero Celta ha revelado qué otro factor considera que lo mantuvo "en el banco", como dirían en el fútbol, y evitó que tuviera más oportunidades en WWE.

► Sheamus ama ser odiado... mejor que espere a ver cuando los fans cuando regresen a los shows

Lo hizo en una reciente entrevista con Corey Graves para After The Bell, el podcast oficial de WWE, mientras hablaba de cómo los fans lo odian desde la tensa y "polémica" rivalidad con Jeff Hardy, que incluso tuvo un segmento censurado por FOX debido a ser muy fuerte para horario familiar en la Costa Oeste.

"Hubo muchas reacciones negativa. Mucha gente realmente me odia en este momento. Al final del día, somos personajes. Mi trabajo es ser el personaje más odiado y prosperar en esa situación. Cuando comencé a luchar, la parte de la agresión del ring siempre ha sido fácil para mí. Siempre sentí que el aspecto en el que no estaba seguro si estaba en el punto o no eran las promos, porque por tener que decir una información exacta, de manera correcta, trastabillaba y no podía decir bien las cosas.

"Eso me detuvo bastante tiempo en mi carrera. Mi look es tan único, un gran tipo irlandés, pero dejaba mucho qué desear al momento de hablar. Pero así es como manejas todo lo que te apasiona, sabía que había ciertas cosas en mi juego en las que tenía que trabajar. Cuando estaba en The Bar con Cesaro, no fuimos desafiados en ese aspecto de las promos. Hacíamos las promos juntos.

"Pero había ciertas cosas en mi juego que necesitaban ser reforzadas. Uno era mi físico con el que no estaba contento. Estoy disfrutando de estas cosas que hago con Jeff porque le ha dado a mi personaje muchas oportunidades de jugar con palabras y ver la reacción, especialmente en las redes sociales, porque entre más me odien las personas, más disfruto clavando un cuchillo a Jeff".