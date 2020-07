Desde 2009 más o menos, circula en la red una curiosa historia de que Yoshi Tatsu y Sheamus tuvieron un altercado que llegó a las manos. Pero no solo eso, se ha dicho que Tatsu le golpeó a Sheamus y le dio una paliza y hasta noqueándolo, pues a decir verdad, el ex WWE, Naofumi Yamamoto, es un tipo de gran tamaño y gran peso, que tuvo la gran oportunidad de aprender boxeo desde muy joven y de forjarse como luchador en el dōjō de NJPW.

► Sheamus vs Yoshi Tatsu, una pelea real no tan pelea

La historia dice que Sheamus, Ted DiBiase Jr y Yoshi Tatsu, compartían un apartamento, y el irlandés no tenía buenos modales, no hacía las labores dentro de la casa, y robaba los suplementos alimenticios de sus compañeros, lo que generó una confrontación y la disputa entre elos. Ahora, poco más de 10 años después, Sheamus confirmó que la historia es real, pero dio una versión totalmente diferente. Estas fueron sus palabras a Corey Graves para el podcast oficial de WWE, After The Bell:

"Ted DiBiase Jr y yo estábamos compartiendo un apartamento. Yoshi acababa de llegar de New Japan y, básicamente, el tipo con el que se suponía que debía quedarse, lo dejó embaucado. Así que llevamos a Yoshi a nuestro apartamento. Ted durmió en el sofá y Yoshi tomó la habitación de Ted. No conocíamos a este amigo en aquel entonces, pero parecía que a todo el mundo le caía bien, así que bueno.

"La situación ocurrió cuando todos estábamos ganando 500 dólares por semana en Florida Championship Wrestling, sin embargo, él estaba recibiendo una asignación extra por el concepto que fuera, pero no estaba pagando ninguna factura. No estaba pagando por agua, cable, gasolina, nada de eso. Ted y yo solamente ganábamos mil dólares a la semana y no solo nos estábamos cuidando a nosotros mismos, sino que nos estábamos ocupando de él también. Así que tuvimos un par de conflictos constantes, lo que sea, y alguna vez las cosas se calentaron un poco.

"Fue solamente un empujón pequeño que le di y él me dio una bofetada. Yo le di otra bofetada, y eso fue todo. Parecíamos como una pelea de mujeres con bolso en mano o de gatas, bofetadas del uno para el otro. Pero no fue la gran cosa, solamente duró un minuto y un par de empujones y ya. Eso fue lo que pasó, al final lo arreglamos todo y no hubo más problemas. La historia salió a flote súbitamente luego de que en TLC gané el Campeonato WWE.

"Sabía que alguien en FCW la iba a filtrar como una forma de atacarme por ser compañero de entrenamiento de Triple H y llegar a la cima en tan poco tiempo. Pero la historia la sacaron de proporción. Yo confronté a Yoshi para ver si él había dicho que me había noqueado, pero lo negó, entonces supe que intentaban hacerme daño algunas personas".