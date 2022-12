El pasado mes, poco antes de Crown Jewel 2022, la infame última lucha de Shawn Michaels acaecida en la primera entrega de ese PPV, volvió a ser tema de conversación a raíz de que Conrad Thompson revelara haber entendido que HBK se agenció tres millones de dólares por aquel regreso.

En junio de 2019, consciente del triste espectáculo brindado, Michaels expuso que su salida del retiro pudo considerarse un combate extraoficial, para poco después, aclarar que no jugaría más a ser joven.

« No volveré a luchar . Ahora eso es trabajo de las nuevas generaciones, que están haciendo un trabajo fantástico. Estoy bien con lo que se ha hecho y estoy listo para retirarme».

Sin embargo, parece que ese resiliente gusanillo revivió una vez más en Michaels como consecuencia del decente resultado de lo visto en WrestleMania 38 con Stone Cold y Kevin Owens. Y es que, según publica Fightful, deberíamos contemplar la posibilidad de una última lucha de «Mr. WrestleMania».

«Michaels le dijo a Owens que mentiría si dijera que no ha pensado disputar otro combate, especialmente cuando vio la clase de combate que Steve Austin tuvo con Kevin Owens este año en WrestleMania. No obstante, también dijo no saber si podría».