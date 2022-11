¿Cuánto dinero ganó Shawn Michaels por su combate en Crown Jewel 2018?

Hoy se cumplen cuatro años de una lucha que algunos seguidores de Shawn Michaels prefieren obviar, pero que en los registros, quieran o no, figura como última de HBK.

A sus 53 primaveras, el «WWE Hall of Famer» decidió calzarse las botas luego de estar oficialmente retirado al sucumbir ante The Undertaker en aquel memorable «Streak vs. Career» de WrestleMania XXVI. Todo, por contentar las demandas de Mohamed bin Salmán, parece que fan de la «Attitude Era», pues Michaels estuvo acompañado de Triple H, Taker y Kane en Crown Jewel 2018.

Una infame manera de empañar dicho combate de retiro en «The Showcase of Inmortals», construida de manera muy forzada y con pobres resultados sobre el ring, por emplear un eufemismo. Implicación competitiva de la que a posteriori, Michaels pareció avergonzarse, según expuso en 2019.

«No, no hay arrepentimientos. Pero, una vez más, honestamente, y nadie me va a creer, pero lo diré de todas formas. Honestamente, una vez más, no fue WrestleMania. Para mí no fue volver como el ‘Heartbreak Kid’. Fue un combate de duplas. Sé que no es lo mismo y sé que nadie lo entenderá, pero en mi opinión, fue como un evento no televisado especial. No tengo la intención de insultar a los fans de la lucha libre, pero en mi opinión, no fue lo mismo. Me pidieron que lo hiciera. Fue casi como un favor».