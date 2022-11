Bayley se mofa de Wade Barrett por adular a Mandy Rose

Wade Barrett es actualmente comentarista de SmackDown, reemplazando en ese rol a Pat McAfee. Previo a su etapa actual en la marca azul, estuvo un buen tiempo en la mesa de comentarios de NXT, donde ha podido evidenciar la evolución de algunas Superestrellas de dicha marca, incluyendo la Campeona NXT, Mandy Rose, quien acabó de cumplir un año como Campeona NXT, y que este martes tuvo una celebración en el ring junto a sus compañeras de Toxic Attraction.

Antes del programa de este martes, Wade Barrett promocionó el segmento de celebración de Mandy Rose en NXT, llenándola de elogios por haber cumplido un año como Campeona, y llamándola la «luchadora profesional más grande del planeta tierra». Bayley vio la publicación y le envió un mensaje al ex Campeón Intercontinental, llamándolo repugnante, y aprovechando para mofarse de Michael Cole, quien es el actual compañero de Barrett en los comentarios.

You’re disgusting, Stu. No wonder you sit next to Cole on Fridays!!!!!!!!!!!!

— Bayley (@itsBayleyWWE) November 2, 2022