Durante la reciente edición de WWE NXT, el Campeón Norteamericano NXT Wes Lee hizo equipo con Bron Breakker para retar a Pretty Deadly por el Campeonato de Parejas NXT. La lucha fue bastante interesante y parecía que los retadores iban a lograr su cometido de ser campeones por partida doble, hasta que llegó Carmelo Hayes para atacar a Lee a espaldas del réferi, lo cual le dio la apertura a los campeones de parejas para que se llevaran la victoria. Acto seguido, Wes Lee y Carmelo Hayes continuaron su riña hasta fuera del escenario.

Tras la conclusión del reciente WWE NXT, Carmelo Hayes y Trick Williams estuvieron tras bastidores y fueron entrevistados por Kelly Kincaid, quien le preguntó al A-Champ el motivo de su intervención en el combate estelar de la noche. El ex Campeón Norteamericano NXT justificó su presencia resaltando la importancia que le da al programa.

"My presence is a present on this show!"#WWENXT @Carmelo_WWE @_trickwilliams pic.twitter.com/MZV2hWjQgr

— WWE (@WWE) November 2, 2022