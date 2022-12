WWE cambiaría el diseño de los cinturones de NXT

Bron Brekker (Campeón NXT), Roxanne Pérez (Campeona NXT), Wes Lee (Campeón de Norteamérica), The New Day (Campeones de Parejas NXT) y Katana Chance y Kayden Carter (Campeonas de Parejas NXT) son quienes están reinando actualmente en la marca amarilla de WWE.

Pérez está en boca de todo el mundo especialmende después de su coronación en el programa de esta semana venciendo a Mandy Rose, quien posteriormente fue despedida de la compañía, de hecho, que perdiera el título tuvo relación con esa decisión.

Dicho esto, así como no hace mucho nos enteramos de que WWE ha encargado nuevos cinturones para The Usos como Campeones Indiscutibles de Parejas en el elenco principal, ahora conocemos que los monarcas de NXT también podrían ver modificados los suyos próximamente, para volver a como se veían anteriormente.

Word on the street is the rainbow NXT belts are going to be replaced with the prior non-colored ones.

— Dan Beltzer (@BeltFanDan) December 14, 2022