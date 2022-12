The Usos tendrán nuevos cinturones de campeones WWE

The Usos son los Campeones Indiscutibles de Parejas WWE. No dejan de romper récords y posicionarse para muchos como el mejor equipo que ha visto nunca la compañía de lucha libre profesional. No existe una dupla en el elenco que puedan con ellos actualmente. Pasado mañana, en Raw, lo van a intentar Matt Riddle y Elias. Al mismo tiempo, Jey y Jimmy Uso están triunfando también dentro de la facción The Bloodline. Los samoanos están en la cima de sus carreras y parece que con cada día que pasa no van más que hacia arriba.

Dicho esto, tenemos novedades sobre sus cinturones. Primeramente el reconocido usuario Belt Fan Dan publicó el siguiente tweet que no compartimos en Súper Luchas porque no teníamos una confirmación de la información. El mismo ya apuntaba que antes la había publicado el medio británico Xero News.

For people asking about the Xero News article, I was told the same thing almost word for word a few days ago but could not find anyone to confirm.

Re: Roman presenting the Usos the new black unified tag belts on Raw in the next few weeks.

