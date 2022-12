Shawn Michaels fue promovido a Vicepresidente Senior de Desarrollo de Talento Creativo cuando Vince McMahon abandonó la WWE y con Triple H a los mandos de la creatividad de toda la compañía él es el encargado de NXT, aunque siempre con HHH como número uno. Entendemos que, con otro tipo de mentalidad, con procesos de trabajo distintos y una toma de decisiones diferente, es como cuando el «Rey de Reyes» se encargaba de la marca amarilla mientras el antiguo mandamás aún lo era.

► La libertad de Shawn Michaels en NXT

Dicho esto, en la conferencia de medios previa a NXT Deadline, «HBK» estuvo hablando de la libertad que tiene en el programa de los martes:

«Me está dejando hacer lo mío. Nos enviamos un mensaje el otro día y en realidad estaba hablando de: ‘Oye, extraño… extrañamos estar juntos’. Eso era lo bueno de que él estuviera aquí regularmente. Ya sabes, esa vieja amistad tiene que pasar a un segundo plano en todo esto. Pero ahora mismo, soy muy afortunado de que él confíe en mí. Casi no ha habido comunicación en las últimas semanas. Ha estado tan ocupado. Él tiene mucho que hacer.

«No quiero añadirle ningún problema. Si hay algo tan urgente, como cualquier pregunta que necesite una respuesta, sé que me la dará. Pero en este momento, estamos rodando lo que sentimos que es bastante bueno aquí abajo.

«Entendemos lo que quieren de nosotros, del talento. Para mí, siempre siento que todo esto es una buena noticia si nadie me llama y no los molesto. Siento que todo el mundo está contento con lo que está pasando. En este momento, las únicas quejas que él y yo tenemos es, sinceramente, no tener mucho tiempo para ponernos al día».