Kevin Owens ve posible luchar en las independientes estando en WWE

Esta semana, la Superestrella WWE, Kevin Owens, estuvo en el podcast de Corey Graves, llamado After the Bell. En el mismo, Owens reveló que piensa que con Triple H ahora al mando de WWE, le es mucho más posible luchar en empresas independientes, algo que quiere hacer.

Y como loes hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, Owens habló de varios temas bastante interesantes. Ahora, les recapitulamos lo que dijo en torno a las posibilidades de poner luchar en una empresa independiente estando bajo contrato con WWE:

► Kevin Owens ve posible luchar en empresas independientes estando en WWE

«Estoy muy arraigado a la escena independiente, tengo mis raíces allí. De allí es de donde vine, y todavía tengo muchos amigos allí. Hay algunas empresas independientes que todavía están muy cerca a mi corazón y soy muy queridas para mí y a las que me encantaría tal vez algún día volver, volver a aparecer allí simplemente para tener un poco de diversión, ya sea haciendo una promo, o por qué no, tal vez teniendo una lucha.

«Esas son cosas que he venido pensando a lo largo de los años, siempre he estado pensando como: ‘Oye, sería genial si tuviera la oportunidad de hacer esto algún día’. Y ahora, se siente más como una posibilidad que nunca. No significa que vaya a suceder, pero se siente como si ahora pudiera suceder».