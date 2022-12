NXT Deadline tuvo hace unas horas su conferencia de medios previa, en la que Shawn Michaels estuvo hablando de todo tipo de temas. Varios pasajes de las pregunta/respuestas se enfocaron en los luchadores y luchadoras que están aparecieron en NXT desde Raw y SmackDown. Aunque también el «Chico Rompecorazones» habló de un veterano de los encordados que no pertenece a ninguna de las dos marcas que le gustaría que se uniera a la amarilla. Hablamos de X-Pac, quien a sus 50 años a comienzos de este 2022 tuvo dos combates. Es interesante apuntar que su último combate en la compañía McMahon fue en 2002.

► Shawn Michaels quiere a X-Pac en NXT

“Sé que ha estado volviendo aquí y allá y tengo que decirte que está en la mejor forma que ha estado en mucho, mucho tiempo. Se ve fantástico. Obviamente eso sería algo que tenía que hacer, subir corriendo al asta de la bandera y todo.

“Mira, el talento se beneficiaría mucho de eso. Así que esa es una opción que podemos explorar. Pero lo haré. Es increíble, todos somos amigos y todas esas cosas, pero a ustedes les palidece, pero él no me dice nada al respecto. Diré que todos estamos ocupados tratando de trabajar. No podemos simplemente tomarlo y hacerlo improvisadamente como solíamos hacerlo. Cuando hicimos el panel y todo, realmente se concentró en ayudarnos y lograrlo.

“Tengo que decirte que sería increíble. El talento se beneficiaría mucho de eso, y claramente nosotros también como programa. Si tenemos a Kid haciendo algo con nosotros, eso es una gran ventaja para NXT”.