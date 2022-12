Jared Gordon cuestiona 'preocupación' de Paddy Pimblett

Antes de su pelea en UFC 282 este fin de semana, el peso ligero Jared Gordon ha cuestionado si Paddy Pimblett «se preocupa profundamente» por el tema de la salud mental de la misma manera que él.

Durante una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri, de CBS Sports, se le preguntó a Gordon si se había avanzado más en una colaboración centrada en la salud mental con el carismático nativo de Liverpool.

«No, no hubo (ningún avance hacia una colaboración). Por desgracia, no», dijo Gordon. «No sé si -no estoy juzgando ni diciendo que no le apasione ese tema, la salud mental-, pero no sé si es algo que le preocupe profundamente. Es algo que me preocupa, que hago literalmente todos los días. Incluso hoy he estado hablando con gente, todos los días, sobre la adicción. Intentando ayudar a la gente a estar sobria«, añadió Gordon. «Pero no, no pasó nada. Pensé que habría estado bien hacer algo. Quizá en el futuro, pero lo dudo a estas alturas».

Las palabras de Pimblett suscitaron una respuesta increíblemente positiva el pasado verano, y muchos le elogiaron en Internet y agradecieron el impacto que su discurso había tenido en ellos. Incluso se pintó en Escocia un mural en el que aparecía Pimblett junto a una cita de la entrevista.

Aunque Gordon ha reconocido el mérito de su próximo oponente por predicar públicamente sobre la salud mental, parece que no está del todo convencido de hasta qué punto es «profunda» la preocupación del británico.