Josh Alexander explica por qué no firmó con AEW

Josh Alexander es el Campeón Mundial Impact desde hace 229 días. Está en su segundo reinado con el título. Fue dando pasos poco a poco en la compañía hasta posicionarse como el número uno de la misma. Ello mientras trabaja también en el circuito independiente u otras también grandes como NJPW. Donde no lo ha hecho todavía, por ejemplo, es AEW. Y la oportunidad la tuvo, pero prefirió continuar en la zona de impacto. Él mismo lo cuenta en su reciente entrevista con Chris Van Vliet.

► Josh Alexander no firmó con AEW

“Definitivamente estaba sobre la mesa y definitivamente fue un pensamiento y todas estas otras cosas. Pero no diría que estuvo demasiado cerca porque con todas las cosas que habían estado sucediendo e IMPACT, realmente sentí que debería quedarme. Y como también sucede en AEW, donde me ven todas las semanas, yo también los veo. Pero simplemente me gusta como luchador profesional, mi realización de lo que hago es salir y luchar y mostrar lo que puedo hacer. Creo que mi beneficio es campana a campana, ahí es donde ganaré notoriedad, ahí es donde mostraré mi valía en la escena de la lucha libre profesional. Y en el momento de ver AEW, no parecía que mucha gente tuviera la oportunidad de hacer esas cosas fuera de las 20 personas principales que estaban en la lista. Veías a la gente entrar y salir y entrar y salir por ahí.

“(IMPACT) fue la primera compañía que me dio una oportunidad y me consiguió esa visa, hizo estas cosas y como si todo hubiera sido color de rosa desde que llegué aquí, gané el título de parejas tres meses después de que firmé. Y tuve el reinado con el campeonato por equipos más largo, ya sabes, y luego, tan pronto como Ethan (Page) se fue, todo es como que pasa por tu menta. Y estaba estresado pensando como: espero no sentarme en el banquillo y solo tener que ver los programas hasta que descubran qué van a hacer conmigo . E inmediatamente, tuve una oportunidad en la X-Division. Y sabes, eso sucedió y fue increíble y todas estas otras cosas. Fue solo una oportunidad tras otra.