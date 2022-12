The New Day aparecieron por sorpresa el martes en NXT para confirmarse como los contendientes al Campeonato de Parejas de la marca amarilla en NXT Deadline contra Pretty Deadly. Qué planes existen para ellos más allá de este combate se desconoce por el momento. Podrían continuar en la marca amarilla o volver al elenco principal después del evento. Lo que sí sabemos es que Shawn Michaels quiere mantenerlos en su programa. Él mismo lo adelanta en la conferencia de medios.

“Mira, digo esto. Nunca entramos en esto pidiendo largo plazo. Tomamos la temperatura de todos cuando vienen aquí y esperamos que así sea. Entendemos si no es así y los compromisos, pero estoy contigo.

«Y eso es algo que diré, realmente disfrutaron mucho estar aquí el martes y sé que hay un aspecto en el que él (Woods) comenzó aquí y quería volver durante mucho tiempo. Y esto es algo como, no sé, es increíble porque tengo a los dos jóvenes ahora, pero Dios mío, han estado haciendo esto por mucho tiempo.

«Como dices, han logrado todo, y están en un punto en el que realmente quieres comenzar a retribuir. Y creo que ahí es donde está New Day, y espero absolutamente aprovechar eso. Realmente se lo pasaron genial. Vamos a hacer todo lo que podamos para mantenerlos aquí el mayor tiempo posible. Les pregunté si podíamos abordar esas conversaciones y ciertamente estaban abiertos a ello.

«Entonces, como dices, realmente espero que sea algo más que una sola vez. Creo que será una cuestión de cuánto tiempo. Esas son siempre las preguntas. Entendemos que tienen que tener esa conversación con sus familiares, y obviamente esas cosas tienen que arreglarse entre NXT y el talento del elenco principal. Pero parecen estar abiertos a la conversación, por lo que estamos muy entusiasmados”.

It's official!@AustinCreedWins & @TrueKofi challenge @EltonPrince_PD & @KitWilson_PD for the #WWENXT Tag Team Titles this Saturday at #NXTDeadline! pic.twitter.com/t6mJlG356V

— WWE (@WWE) December 7, 2022