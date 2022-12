NXT no es una marca de WWE sino un territorio de desarrollo. Ello no quiere decir que no vaya a haber Superestrellas que vuelvan desde Raw y SmackDown, o que se queden allí. Pero el plan es preparar a los luchadores y luchadoras para que triunfen en el elenco principal. Dicho esto, ¿quiénes actualmente en el programa de los martes podrían hacerlo? De ello estuvo hablando Shawn Michaels en la conferencia de medios de NXT Deadline, evento que se celebrará este sábado 10 de diciembre, y que contará con algunos de los mencionados.

► ¿Quiénes de NXT triunfarían en WWE?

“Creo que hay chicos que conocen…. probablemente podríamos señalar a… un tipo como JD McDonaugh… hay otra persona que fluirá directamente, estará lista para empezar… Creo que un Grayson Waller, claramente Apollo obviamente… pero creo que un Grayson Waller es un tipo que tiene un talento increíble… hace todo lo posible por nosotros, ya sabes… Creo que alguien como Alba Fyre podría ascender de inmediato, Zoey Stark… ya sabes, personas que lo han estado haciendo durante suficiente tiempo… Quiero decir, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del personaje e incluso de…. Diré… la edad, la madurez y el tiempo en el negocio, hacen que estén preparados para subir… obviamente seguirán aprendiendo trabajando en el ring con personas mejores que ellos«.

¿Qué os parecen las Superestrellas de NXT a las que menciona Shawn Michaels?