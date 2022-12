Pasado mañana sábado 10 de diciembre de 2022 se celebrará NXT Deadline, un evento que contará con un modelo de combate nunca antes visto en WWE: Iron Survivor Challenge Match. A continuación, vemos cuáles son las reglas recordando que serán dos luchas las que lo lleven a cabo, una varonil y otra femenil. Aquí tenéis el cartel completo.

Cada Iron Survivor Match durará 25 minutos .

. En cada combate, competirán un máximo de 5 luchadores.

Inician dos luchadores en el ring y cada 5 minutos entrará otro participante.

El luchador que consiga una victoria por cuenta de tres, rendición o descalificación, obtendrá 1 punto .

. El luchador, al que pongan espaldas planas o que se rinda o sea descalificado, irá a una celda de castigo durante 90 segundos .

. Al final, el ganador de la contienda será la Superestrella que más puntos haya logrado durante esos 25 minutos.

Can @WWEApollo realize his dream of becoming #WWENXT Champion at NXT Deadline? pic.twitter.com/zxZug5oC2p — WWE NXT (@WWENXT) November 23, 2022

► La idea detrás de las luchas Iron Survivor de NXT

Camino al show descubrimos cuál es la idea detrás de este enfrentamientos gracias a la reciente revelación de Shawn Michaels en la conferencia de medios:

“Lo mejor de estar en NXT es que podemos probar cosas. Probar cosas desde el punto de vista de la televisión, el punto de vista de la programación y, en este caso, el punto de vista del combate. Entonces, a veces te equivocas, pero, de nuevo, me encanta ese proceso, así que esto fue algo para el último evento premium en vivo del año, así que pensamos en algo diferente.

«Y esto fue algo que el equipo creativo y mío. No salimos mucho de nuestra habitación… así que esto fue algo en lo que finalmente aterrizamos. La inspiración provino claramente del combate de Iron Man. Pero no se puede construir en una hora. Hubo diferentes aspectos. Y siempre me ha gustado el aspecto Gauntlet de los combates… eso fue todo y así fue como surgió”.