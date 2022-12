Brock Lesnar es una de los luchadores más exitosos de todos los tiempos. Y también uno de los peleadores, aunque de ese tema no nos ocupamos ahora. En la actualidad, está posicionado como la mayor atracción de WWE en lo relativo a Superestrellas que no trabajan a tiempo completo. Desde hace unos cuantos años. Vuelve, cobra una suma enorme de dinero, y se va por unos meses. Todavía no se sabe cuando va a volver pero en algún momento de 2023 lo va a hacer. ¿Qué decir al respecto? Ya sabemos cómo es «La Bestia Encarnada».

► Brock Lesnar, harto de estar arruinado

Dicho esto, los tiempos en que no tenía una buena cantidad de dólares en su cuenta bancaria quedaron atrás hace mucho, pero existieron. De esto es de lo que hablamos en esta ocasión. Existieron antes de que fuera contratado por la compañía McMahon en el año 2000 a través de Jim Ross. Y es precisamente el miembro del Salón de la Fama quien los recuerda en un reciente episodio de Grilling JR. Echa la vista atrás para rememorar y compartir con todos que Lesnar le dijo que estaba harto de estar arruinado antes de firmarlo.

«Hicimos un trato con J Robinson de que no firmaríamos a Brock (hasta el final de la temporada de lucha libre) porque Brock quería dinero. Brock quería dinero de inmediato en la WWE. Estaba cansado de estar arruinado. Creo que probablemente se estaba cansando de los campamentos, el entrenamiento y las prácticas, estar en la escuela, la situación estructurada. Esa no era su idea de un buen momento».

