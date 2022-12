«No tengo idea (de qué hizo para molestarlo). Lo vi online y me quedé pensando pensando: espera un minuto. Es muy posible que dijera algo en algún momento que pretendía ser divertido o lo que sea, y tal vez alguien lo tomó mal, no sé”. Esto decía recientemente Eric Bischoff indicando que no sabe por qué Ric Flair tiene problemas con él después de que el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE dijera:

«Todo el mundo quiere pensar que había animosidad entre Hulk y yo. Hulk no firmó mis cheques, lo hizo Eric. Eric me j*día cada vez que se daba la vuelta. Cuando ve mi documental, todavía es un imbécil en él. Todavía es un idiota. Es un idiota arrogante. Tienes que ver lo que me dice, y luego dicen: ‘Dijo muchas cosas buenas, Ric’. Bueno, esto encaja con la narrativa. Le dije: ‘Seguro que sí. Está muerto. Es solo un idiota. Me encantaría estar con él uno contra uno’».

► Los problemas de Ric Flair con Eric Bischoff

Y ahora es el «Nature Boy» quien explica qué pasó entre ellos. Esto en un reciente entrevista en Busted Open Radio.

“No sé si lo pusieron en mi documental o no. Él (Bischoff) dice: ‘Tuve que dar ejemplo con Ric. No se presentó a (WCW) Thunder’. Por cierto, nadie se presentó a Thunder. Porque llevé a mi hijo a un torneo de lucha y me dice: ‘De acuerdo con mi equipo legal…’. ‘¿Qué equipo legal?’… Por cierto, todavía estoy esperando mi pago por el pague-por-ver de Corea del Norte«.

Veremos qué tiene que decir Bischoff tras estas palabras de Flair.