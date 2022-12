Eric Bischoff aborda sus problemas con Ric Flair

«La verdad es que Dave (Bautista, Batista en WWE) causó un gran impacto. No sólo cuando estaba con nosotros, sino también después cuando fue por su cuenta, y ahora es una gran estrella de Hollywood. Kevin (Nash) y Scott (Hall) vinieron a nosotros y revolucionaron todo. Estoy contento por él como por todos los chicos con los que trabajé a lo largo de mi carrera. Aunque tuviéramos algunos problemas no puedo culparlos. Mis problemas fueron con Eric Bischoff, así que no puedo decir nada de ellos». Así hablaba Ric Flair de Eric Bischoff en 2019.

► Ric Flair critica y Eric Bischoff responde

Más recientemente, el «Nature Boy» volvió a hacerlo, en esta ocasión en su podcast, To Be The Man. El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE estuvo explicando que no tiene problemas con Hulk Hogan pero sí con el que fuera Gerente General en la compañía McMahon.

«Todo el mundo quiere pensar que había animosidad entre Hulk y yo. Hulk no firmó mis cheques, lo hizo Eric. Eric me j*día cada vez que se daba la vuelta. Cuando ve mi documental, todavía es un imbécil en él. Todavía es un idiota. Es un idiota arrogante. Tienes que ver lo que me dice, y luego dicen: ‘Dijo muchas cosas buenas, Ric’. Bueno, esto encaja con la narrativa. Le dije: ‘Seguro que sí. Está muerto. Es solo un idiota. Me encantaría estar con él uno contra uno'».

Y tras conocer estas nuevas palabras de Ric Flair, Eric Bischoff respondió lo siguiente en su podcast, 83 Weeks.

«No tengo idea (de qué hizo para molestarlo). Lo vi online y me quedé pensando pensando: espera un minuto. Es muy posible que dijera algo en algún momento que pretendía ser divertido o lo que sea, y tal vez alguien lo tomó mal, no sé”.